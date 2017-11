Nové informace přinesl časopis New Yorker s tím, že v některých případech ženám za mlčení platil ze soukromého účtu jeho bratr Bob Weinstein, který s ním spoluzaložil filmové studio Miramax.

Ten platby sice potvrdil, hájí se však tím, že o sexuálních útocích svého sourozence neměl prý ani tušení. Někteří bývalí zaměstnanci Miramaxu ale jeho tvrzení nevěří.

„Harvey mi řekl, že dováděl se dvěma ženami a že chtějí peníze. Nechtěl, aby to zjistila jeho žena, tak požádal o vypsání šeku mě. Nic nenasvědčovalo, že by šlo o sexuální obtěžování,“ řekl Bob Weinstein k jednomu z případů, kdy dvě ženy za mlčení dostaly na konci 90. let 250 tisíc liber (v dnešním kurzu zhruba 13 miliónů korun).

Právníci platili žalobcovu kampaň



Magazín také dokumentuje, jak se Weinsteinovy dohody o mlčenlivosti postupem času stávaly důslednější. Když v roce 1997 herečka Rose McGowanová producenta obvinila ze znásilnění, dohodl se s ní na odškodném ve výši sto tisíc dolarů. Herečka se výměnou za to musela vzdát práva na žalobu, dohoda však neobsahovala klauzuli o mlčenlivosti.

Zato když se v roce 2015 Weinstein vyrovnával s modelkou Ambrou Battilanou Gutirrézovou, přitvrdil. Žena, kterou osahával na prsou a snažil se jí strkat ruce pod sukni, později ve spolupráci s policií pořídila tajnou nahrávku, kde se producent přiznává. Prokuratura však obvinění nevznesla – a modelka přijala od Weinsteina milión dolarů za mlčenlivost. Musela ale podepsat tvrzení, že události z nahrávky se nikdy nestaly.

„Ve chvíli, kdy jsem to udělala, jsem cítila, že je to špatně,“ říká nyní Gutirrézová, které média předhazovala účast na divokých večírcích italského expremiéra Silvia Berlusconiho i nařčení z prostituce.

New Yorker nyní poukázal, že několik Weinsteinových právníků finančně podporovalo politickou kampaň okresního prokurátora, který se nakonec rozhodl nevznést proti producentovi obvinění. Zúčastnění však jakoukoliv souvislost odmítají.

Z obtěžování nařčen i Clinton



Nařčení ze sexuálního obtěžování čtyř dívek nově čelí i americký exprezident Bill Clinton. Informaci s odvoláním na zdroje z Demokratické strany zveřejnil kontroverzní spisovatel a bývalý novinář Edward Klein.

Podle tohoto tvrzení mělo k obtěžování dojít v roce 2001, kdy Clinton po odchodu z Bílého domu spolupracoval s miliardářem a playboyem Ronem Burklem. Při domlouvání kontraktů spolu po světě létali letadlem, jemuž se prý v narážce na prezidentský speciál sprostě přezdívalo Air Fuck One.

Dotyčným ženám tehdy bylo pod 20 let, všechny pracovaly pro Burkla. Klein tvrdí, že poté, co se ozvaly, chtěla na ně Hillary Clintonová vyhrabat špínu z minulosti, tým poradců jí to ale údajně rozmluvil. Samy ženy však zatím veřejně nepromluvily, podle Kleina se nyní jejich zástupci s týmem Clintonových právníků dohadují na možném mimosoudním vyrovnání.

„Přirozeně o nich (obviněních) vím, ale nebudu to komentovat,“ citoval britský list Daily Mail strohou reakci jednoho z Clintonových právníků. Klein, někdejší šéf přílohy The New York Times a autor řady kritických knih o Clintonových, je ale sám vysoce spornou postavou. V minulosti například napsal, že dcera Clintonových byla počata při znásilnění, a až po kritice z tohoto tvrzení vycouval.

Režisér Toy Story jde také do ústraní



Na seznam osobností poškozených sexuálními skandály se nejnověji zařadil americký režisér veleúspěšného snímku Toy Story 1 studia Pixar John Lasseter (60). Ve středu se omluvil za to, že podřízené „proti jejich vůli objímal“, čímž jim způsobil „nepříjemné pocity ponížení“. Podle svědků režisér a producent běžně podřízené osahával, líbal a komentoval jejich fyzické přednosti.

V prohlášení Lasseter ve středu napsal, že se na půl roku stáhne do ústraní, aby se mohl nad sebou zamyslet a po „restartu“ se vrátit jako „šéf, jakého si podřízení zaslouží“.

„V poslední době jsem byl nucen vést nepříjemné rozhovory, které pro mě byly velmi bolestivé. Chci se omluvit všem, které jsem objal proti jejich vůli. Je třeba nastavit hranice osobního komfortu a ty nepřekračovat,“ vzkázal.