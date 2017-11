„Více výstřelů bylo vypáleno v Rancho Tehama. Mají více obětí. Podezřelého střelce zabily kulky zasahující strážců zákona,“ řekl zástupce šerifa okresu Tehama Phil Johnston. Potvrdil tři mrtvé, ale nesdělil, zda jsou mezi zabitými i žáci. jednou z obětí je prý učitel.

Dodal, že se střílelo kolem osmé ráno a že „více žáků“ bylo přepraveno do nemocnice. Podle televize Fox jsou dva a jeden z nich je šestiletý, kterého přepravil do nemocnice vrtulník. Zraněných je údajně šest.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y