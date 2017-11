Kvůli případu Mooreovi telefonoval podle agentury Reuters vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který ho vyzval, aby se kandidatury vzdal, pokud Corfmanová hovořila pravdu. Podobně se vyjádřilo i několik dalších republikánských činitelů.

„Tenhle nesmysl je opravdová definice falešných zpráv a záměrného očerňování,” uvedlo v reakci na obvinění vedení Moorovy kampaň. Sám Moore slova Corfmanové označil za naprostou lež a za zoufalý politický útok.

Corfmanová tvrdí, že když jí bylo 14 let, seznámila se s Moorem v Alabamě. Mooreovi tehdy bylo 32 let a pracoval jako asistent okresního žalobce. S matkou čekala na jednání soudu a Moore se nabídl, že ji pohlídá, aby na slyšení nemusela, čehož žena využila. O několik dní později Corfmanovou Moore vyzvedl a odvezl ji k sobě domů, kde ji líbal. Během druhé návštěvy ji svlékl do spodního prádla a osahával a také chtěl, aby se i ona dotýkala jeho. Corfmanová to označila za nepříjemný zážitek a chtěla, aby s tím přestal. Poté ho požádala, aby ji odvezl domů.

The Washington Post rovněž citoval další tři ženy, které tvrdí, že když jim bylo mezi 16 a 18 lety, tak s Moorem, který byl tehdy třicátník, randily. Žádná z těchto žen ale neprohlásila, že se s Moorem sexuálně sblížila.

Moore, který je znám pro své ultrakonzervativní postoje a jako vyhlášený odpůrce homosexuálních svazků, v minulosti působil jako vysoce postavený soudce a prokurátor. V konzervativní Alabamě, kde nevyhrál demokratický kandidát od roku 1992, je podle průzkumů jasným favoritem voleb.

Skandál se zneužíváním žen začal u významného producenta Harveye Weinsteina, postupně se však rozšířil a zasáhl i další osobnosti především z filmové branže, jako je Kevin Spacey. Posledními jsou americký komik Louis C. K. a hvězda béčkových akčních filmů Steven Seagal.

Louis C. K. se údajně ukájel přímo před některými ze svých kolegyň či tak činil prostřednictvím telefonu. S těmito jeho praktikami se prý setkaly komičky Dana Goodmanová, Abby Schachnerová, Julia Wolovová nebo Rebecca Corryová.

Louis C. K. začal v polovině osmdesátých let se stand-upy. Později se prosadil i na stříbrném plátně, hrál v třeba v Jasmíniných slzách Woodyho Allena nebo v komedii Velcí bratři.

Vůči Seagalovi vznesla ve čtvrtek obvinění homosexuální herečka Portia de Rossi, jejíž neblahá zkušenost se váže ke konkurzu, který dělala v jeho kanceláři na roli do jeho filmu. Tehdy jí prý řekl, že ”je důležité, když funguje chemie mimo filmové plátno” a rozepnul si kalhoty. „Utekla jsem a zavolala svému agentovi,” napsala herečka na Twitteru.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”