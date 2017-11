Spisovatelka a producentka Wendy Rissová Gatsiounisová magazínu Variety řekla, že se s Hoffmanem a Schisgalem sešli v roce 1991, protože měli zájem o její hru A Darker Purpose. Cítila v tom naději, že ji slavný herec se scenáristou Murrayem Schisgalem adaptuje do filmu. Bylo jí tehdy něco přes 20 let. Hoffman se jí však hned zpočátku schůzky zeptal, jestli někdy měla sex se čtyřicátníkem jako on.

„Nikdy na to nezapomenu. Odstoupil, rozevřel obě ruce a řekl: ‘Bylo by to úplně nové tělo k prozkoumání’,” vylíčila Rissová Gatsiounisová. Dodala, že se jí chtělo brečet, a když se pak Hoffman ozval znovu a navrhl jí, aby spolu šli nakupovat, odmítla ho. Nato ji pak kontaktoval Schisgal a řekl jí, že Hoffman zvažovaný projekt s její hrou zrušil.

„Celá ta věc pro mě byla jen trápení. Byla jsem jen spisovatelka a on byl mým hrdinou,“ poznamenala Rissová Gatsiounisová.

Britský list The Guardian požádal Hoffmana se Schisgalem o reakci. Schisgal, který například napsal scénář k úspěšnému filmu Tootsie, odpověděl, že si na schůzku s Rissovou Gatsiounisovou nepamatuje. Hoffman zatím redakci neodpověděl.

Rissová Gatsiounisová je už druhou ženou, která dnes osmdesátiletého Hoffmana obvinila. Před 32 lety měl sexuálně obtěžovat také sedmnáctiletou filmovou praktikantku Annu Grahamovou. Otevřeně prý hovořil o sexu, který by s ní mohl mít. Hoffman se jí nyní omluvil. [celá zpráva]

Spacey mě znásilnil, tvrdí herec



Hollywood zasáhla vlna nařčení vůči jeho slavným a vlivným osobnostem. Spustila ji obvinění proti producentovi slavných filmů jako Pulp Fiction či Králova řeč Harveymu Weinsteinovi. Po něm následovali další – režiséři James Toback a Brett Ratner a herec, režisér a producent Kevin Spacey. [celá zpráva]

Herec Kevin Spacey

FOTO: Carlo Allegri, Reuters

Na něj nově ukázal druhý muž, jenž tvrdí, že ho Spacey sexuálně napadl, když byl ještě nezletilý. Herec, který je držitelem Oscara a nepřál si být jmenován, řekl redakci magazínu Vulture, že se se Spaceym stýkal, když mu bylo 14 let. Herec tvrdí, že ho Spacey o rok později znásilnil, a prohlásil o něm, že je pedofil.

Spacey se omluvil v případě dřívějšího nařčení, že se před lety v opilosti po večírku snažil svést tehdy čtrnáctiletého Anthonyho Rappa a na posteli na něj nalehl. Nové nařčení však Spacey „naprosto odmítá”, řekl právník slavného herce.