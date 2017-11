Devětadvacetiletý muž, který žil v USA sedm let, byl po útoku postřelen a ve středu byl obviněn z terorismu a dalších trestných činů.

Saipov byl stoupencem Islámského státu (IS). Jeho vlajku chtěl údajně pověsit na přední i zadní část dodávky, s níž vraždil, ale nakonec to neudělal, aby nebyl hned nápadný.

Vyšetřovatelé se podle Guardianu domnívají, že útok začal plánovat už téměř před rokem a řídil se při něm pokyny IS. „Zdá se, že se řídil téměř přesně do písmene pokyny o tom, jak provést útok, které IS rozšířil na sociálních sítích,“ řekl zástupce šéfa newyorské policie John Miller.

IS radil svým stoupencům, jak útočit s nákladními auty či dodávkami, ve svém webovém magazínu loni v listopadu.

Saipov s vozem najel na cyklostezku a zabil osm lidí a dvanáct zranil, než narazil do školního autobusu. Policie tvrdí, že původně chtěl útočit déle a počítal, že by mohl urazit ještě několik kilometrů směrem k Brooklynskému mostu. Auto si pronajal také minulý týden, aby si procvičil jízdu.

Policie v dodávce našla dva telefony. Na jednom bylo uložených zhruba 90 videí s islamistickou propagandou, zřejmě od IS. Videa zachycují brutální vraždy.

Vyšetřovatelé Saipova vyslechli na nemocničním lůžku a Uzbek jim řekl, že svého činu nelituje.

Mezi jeho oběťmi je pět Argentinců, jeden občan Belgie a dva Američané, napsal Guardian. Devět lidí je podle listu v nemocnici a jejich zranění jsou vážná nebo kritická.

Policie v souvislosti se Saipovem pátrá po dalším muži původem z Uzbekistánu, 32letém Mukhammadzoirovi Kadirovi.