„Mysleli jsme si, že je to Halloween,“ řekl čtrnáctiletý žák listu The New York Post. „Vylezl z auta, měl dvě pušky. Začal utíkal kolem výpadovky. Byl tam jiný kluk v zeleném tričku, který ho honil,“ dodal.

Že jde o vtip, si původně myslel i dvacetiletý Tawhid Kabir, který vše natáčel na video: „Myslel jsem si, že je to Halloween nebo něco takového. Viděl jsem chlápka utíkajícího k Stuyvesantském mostu. Studenti mi řekli, že je to střelec.“

Pick-up použitý k teroristickému útoku.

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

I Kabir viděl pronásledovatele: „Byl tam další kluk, který ho honil. Neměl uniformu. Slyšeli jsme výstřely, všichni jsme zalehli. Neviděli jsme, kdo střílel. Po výstřelech jsem viděl, že chlápek se dvěma zbraněmi je na zemi. Policisté ho dostali.”

This video appears to show the immediate aftermath of attack in NYC today—mangled bikes along the West Side Highway pic.twitter.com/3gYBz1Z2lT — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 31. října 2017

Hrdinný policista



Uzbeka zasáhl do břicha policista Ryan Nash. Lidé ocenili, že riskoval svůj život, aby zachránil ostatní. Nikdo v tu chvíli ještě nevěděl, že Uzbek nemá skutečné zbraně, ale airsoftové a paintballové.

Celkový pohled na místo teroristického útoku.

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Nash přikázal Saipovovi, aby zbraně odhodil. Když to Uzbek odmítl udělat, střelil ho do břicha. Na místo atentátu Nash dorazil na základě telefonátu z nedaleké střední školy Stuyvesant.

Here’s the hero cop the world should be talking about. Police Officer Ryan Nash risked his life to save others. Thank u Ryan, thank u #NYPD pic.twitter.com/TqT0inXq7K — Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) 1. listopadu 2017

Než Uzbek vyběhl z pronajatého pick-upu, srazil jím několik cyklistů. Začátek útoku viděl osmadvacetiletý Antonio Valasquez, když odcházel z restaurace. Spatřil, jak auto zrychluje, a pak uslyšel náraz. „V první chvíli jsem opravdu nevěděl, co se stalo. Utíkal jsem pryč,“ vypověděl.

Spoušť viděl i 36letý právník Tom Kendrick, spatřil tři bezvládná těla. „Přišel jsem se podívat, jestli nemohu pomoci. Nepotřebovali pomoc, vypadalo to, že jsou mrtví. Byli zakrvácení, nebyli při vědomí, končetiny vyvrácené. Bylo to hrozné, úděsné. Byl jsem v šoku,” uvedl.

Sražená kola

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Pick-up svou vražednou jízdu ukončil nárazem do školního autobusu. [celá zpráva]

Čtyřiačtyřicetiletá Olivia Raykhmanová popsala snahu pomoci dětem ze školního autobusu. „Rozbili všechna okna a pokoušeli se vytáhnout děti věn. Byl tam muž, který zakrýval dítě plachtou. Bylo tam jedno dítě sražené.“

Pachatel manhattanského útoku Sayfullo Saipov na útěku před policií poté, co najel s pick-upem do lidí a osm jich zabil. Policisté ho střelili do břicha.

FOTO: Tawhid Kabir, ČTK/AP

Asi půltuctu dětí odvedl do blízké židovské školy rabín Chaim Zaklos: „Bylo jasné, že se stalo něco drastického, tak jsem prostě chtěl dostat děti na bezpečné místo.“

Podle vyšetřovatelů byl Uzbek osamělý vlk, uvedl list The Washington Post. Zřejmě byl inspirován Islámským státem, ale nebyl jím řízen. [celá zpráva]

Celkový pohled na místo teroristického útoku.

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Saipov odjel v roce 2010 do USA, kde byl napojen na místní uzbeckou komunitu. „Můj otec nám ho představil, že prý je v USA nový a zůstane s námi,“ uvedl 22letý Bekhzod Abdusamatov pro list The New York Times. „Zpočátku se snažil zlepšit se v angličtině a najít si práci,“ řekl.

Nakonec Saipov začal pracovat jako řidič nákladního vozu. Ve floridském Fort Myers se seznámil s dalším krajanem Kobiljonem Matkarovem. „Když jsem ho poznal, by to dobrý člověk. Vypadal šťastný a celou dobu říkal, že vše je ok. Nevypadal jako terorista, ale neznal jsem ho dokonale,“ vypověděl Matkarov.

Celkový pohled na místo útoku.

FOTO: Reuters

Pak se Saipov odstěhoval do Patersonu v New Jersey a začal pracovat pro Uber. Podařilo se mu získat zelenou kartu. Představitel Uberu řekl, že si prověřili jeho minulost a prověrkou prošel.