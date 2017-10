Italská herečka Asia Argentová listu The New Yorker sdělila, že Weinstein ji před 20 lety násilím přinutil k sexu. Asia hrála zlodějku Beatrice v krimi filmu B. Monkey. Pozval ji do pokoje, podal jí tělové mléko a požádal ji o masáž. Když ho masírovala, vyhrnul jí sukni, donutil ji roztáhnout nohy a prováděl jí orání sex. Říkala mu, aby to nedělal, ale marně. Podle svých slov byla vystrašená, protože je to mohutný muž. Přiznala se, že se cítila provinile za to, že s ním nebojovala. Když mu řekla: „Nejsem kurva“, odpověděl, že by to byl dobrý slogan na tričko.

Nicméně poté s ním už udržovala dobrovolný sexuální poměr, když jí dával drahé dary a zval ji do rodiny.

Donucena k orálnímu sexu



Lucia Evansová Stollerová uvedla, že jí Weinstein nabídl roli ve snímku Project Runway, pokud zhubne. A pak s ní mluvil o dvou scénářích, o hororu a o lovestory teenagerky. „V tu chvíli mne napadl. Donutil mne k orálnímu sexu,“ vylíčila herečka. Podle ní vytáhl penis z kalhot a přitlačil k němu její hlavu. „Opakovala jsem dokola, že to nechci,“ vypověděla pro list The New Yorker. „Chtěla jsem utéci, ale možná jsem se o to nepokusila dost rázně. Nechtěla jsem ho kopnout nebo se s ním rvát. Je to velký chlap, měl větší sílu,“ dodala Evansová s tím, že ji pak nutil i k souloži.

Čtyři herečky včetně Miry Sorvinové a Rosanny Arquettové uvedly, že mají podezření, že když Weinsteina odmítly nebo si na jeho chování stěžovaly, nedostaly pak roli. Když šla obtěžovaná italsko-filipínská modelka Ambru Batillani Gutierrezová na policii, protože ji osahával, okamžitě se v médiích objevily drby z jejího intimního života.

Angelina Jolie s ním raději nespolupracovala



Weinsteina obvinily z nevhodného chování i hvězdy Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolie. Paltrowová potvrdila listu The New York Times, že ji obtěžoval, když podepsala hlavní roli ve filmu Emma. Položil na ni ruce a naznačoval, že by měli jít do pokoje na masáž. Jolie napsala, že s ním měla na začátku kariéry špatnou zkušenost, a proto „se rozhodla s ním už nikdy nespolupracovat a varovala i ostatní, aby to nedělaly“.

Bývalý šéf filmové společnosti Miramax a spoluzakladatel společnosti nesoucí jeho vlastní jméno má za sebou řadu velkých úspěchů včetně osmi Oscarů za nejlepší film. Úspěšné byly zmíněné Historky z podsvětí Pulp Fiction, které produkoval, i Dobrý Will Hunting, Zamilovaný Shakespeare, Králova řeč či Umělec.

Čtyři ženy vypověděly, že je osahával. Před čtyřmi ženami se ukazoval nahý nebo před nimi masturboval. Louisette Geissová řekla, že jí v roce 2008 slíbil roli, když se na něj bude dívat, jak onanuje.

Šestnáct bývalých i současných zaměstnanců Weinstenových firem uvedlo, že byli svědky nebo věděli o tom, co Weinstein dělá. Emily Nestorová, která byla sama mezi obtěžovanými, vypověděla, že „špatné zacházení se ženami byl ve Weinstein Company dlouhodobý problém“.

Sám Weinstein, který je spoluzakladatelem produkční a distribuční firmy Miramax, k obviněním uvedl, že si uvědomuje, že jeho chování v minulosti způsobilo mnoho bolesti, a že se za to omlouvá. S osmi oběťmi včetně Filipínky se vyrovnal. Většinu obvinění ale popřel, zejména to z donucení k sexu. Weinsteinova mluvčí Sallie Hofmeisterová řekla: „Jakákoliv obvinění ze sexu, s nímž nebyl vysloven souhlas, Weinstein popírá.“

Zklamaná manželka



Manželka, která Weinsteina opouští, v prohlášení uvedla, že jí puká srdce za všechny ženy, které trpěly kvůli neomluvitelným skutkům jejího chotě.

„Nyní se soustředím hlavně na péči o naše malé děti. Prosím média, aby respektovala naše soukromí,” dodala jednačtyřicetiletá Chapmanová v prohlášení, z nějž citovala světová média.

Návrhářka, která vlastní značku Marchesa, přitom ještě minulý týden prohlašovala, že za svým manželem stojí. Někteří lidé na sociálních sítích proto vyzývali k bojkotu její značky.