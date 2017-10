Pence šel na zápas Indianopolis Colts se San Francisco 49ers. Při hymně na úvod hráči San Franciska nepovstali a zůstali klečet, aby uctili památku Afroameričanů zastřelených policisty. V týmu 49ers hrál quarterback Colin Kaepernick, který s touto formou protestu hráčů Národní fotbalové ligy (NFL) začal loni.

Členové týmu San Francisco 49ers klečí při americká hymně před zápasem s Indianapolis Colts

FOTO: Michael Conroy, ČTK/AP

Pence z mače odešel. Na svém twitterovém účtu pak vysvětlil proč: „Odešel jsem z dnešního zápasu Colts, protože prezident a já nebudeme pozvedat žádnou událost, která znevažuje naše vojáky, naši vlajku a naši národní hymnu.“

I left today's Colts game because @POTUS and I will not dignify any event that disrespects our soldiers, our Flag, or our National Anthem. — Vice President Pence (@VP) 8. října 2017

„Každý má právo na svůj názor, já si nemyslím, že je příliš žádat hráče NFL, aby ctili vlajku,“ dodal ještě.

Hned si vysloužil pochvalu od prezidenta Trumpa, který tweetoval, že je „na něj hrdý“. Ocenili ho i Trumpovi příznivci, že projevil loajalitu k postoji hlavy státu.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. října 2017

Zápas skončil v normální hrací době nerozhodně 23:23. 49ers prohráli v prodloužení 23:26 a z pěti utkání nevyhráli ani jedno, dvě prohráli v prodloužení. Colts letos jeden zápas vyhráli v normální hrací době, jeden v prodloužení, dva prohráli v normální hrací době a jeden v prodloužení.

Fanoušek Houston Texans vyzývá hráče, aby při hymně stáli.

FOTO: Kevin Jairaj, Reuters

Protest se šíří



Protest, který začal Kaepernick, dlouho probíhal bez větší pozornosti, ale v září pobouřil Donadla Trumpa, který se pustil do hráčů, že urážejí hymnu. Od té doby se protest dále velmi rozšířil i mimo stadióny, sami Američané jsou pode BBC ohledně formy protestu rozděleni. [celá zpráva]

Pence si přitom na zápas extra zajel. Do Indianopolis dorazil z Nevady a pak odletěl do Kalifornie, podotkla BBC s poukazem na to, že jeho přesuny platila státní kasa.