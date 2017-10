Za zneužívání žen vyhodili významného hollywoodského producenta z vlastní firmy

Hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který stál například za oscarovými snímky Zamilovaný Shakespeare či Králova řeč, propustila společnost nesoucí jeho jméno The Weinstein Company. Důvodem je obvinění, že více než třicet let zneužíval ženy. Producent se za své chování omluvil a oznámil, že nastupuje léčení. To ale firmě nestačilo, uvedla BBC.