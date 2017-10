Vítr dosahoval rychlosti 140 kilometrů v hodině. Silnice zaplavovala voda, domácnosti a firmy jsou bez dodávek elektrické energie. V jednu chvíli se střed hurikánu přehnal nad leteckou základnou, kde jsou zaparkována pozorovací letadla amerického Národního střediska pro hurikány.

Agentura AP uvedla, že Nate nemá takovou sílu jako tři předchozí hurikány nynější sezony a lidé se jím prý necítí ohroženi.

„Když přišla Katrina, odešli jsme, ale tentokrát tu vydržíme,” řekl Ed Nodhturft z městečka Ocean Springs. U něho doma se koná nečekaná rodinná sešlost, protože jeho příbuzní, kteří byli ubytováni v jednom turistickém resortu v Biloxi, se museli evakuovat.

Hurikán Nate na družicovém záběru

Kolem města New Orleans se Nate přehnal z východu a díky vysoké rychlosti větru nestačilo ve městě napršet příliš vody. New Orleans se přitom potýká s problémy s odčerpávacím systémem. Ve městě proslaveném bujarými oslavami byl večer vyhlášen zákaz vycházení, nicméně asi po hodině byl opět zrušen. I tak ale byl v centru města oproti jiným sobotním večerům poměrně klid.

Od jihovýchodní Louisiany až na hranici mezi Alabamou a Floridou platí varování před přívalovými vlnami a místní úřady nařídily evakuace lidí. Guvernér Louisiany varoval, že vlny mohou v některých oblastech dosahovat výšky až tří metrů.

