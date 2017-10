Na obou snímcích z pokoje 32135 ve 32. patře hotelu Mandalay jsou vidět moderní poloautomatické zbraně. Podle listu Daily Mail pochází jedna z nich z produkce společnosti Daniel Defence. Klasickou mušku a hledí nahradil optický zaměřovač, který je mnohem přesnější. Jedna má dokonce teleskopický zaměřovač. Především má ale nejméně jedna ze zbraní upravenou spoušť, která umožňuje střílet dávkami na jedno stisknutí. Zbraň má také velkokapacitní zásobník.

Že byla zbraň automatická, potvrdil David Chipman, který dříve sloužil na úřadu pro kontrolu alkoholu, tabáku, střelných zbraní a výbušnin.

Ještě před zveřejněním obrázků uvedl: „Na nahrávce není slyšet střelbu z běžné poloautomatické zbraně. Buď je to automat, nebo byla zbraň modifikovaná. Nevěřím, že tohle by dokázal člověk prstem.“

Automatická zbraň střílí bez ustání, dokud je stisknutá spoušť. To poloautomat neumožňuje. V USA je držení automatických zbraní od roku 1930 omezené a od roku 1986 se nesmí prodávat ani přeprodávat staré. Odevzdat se však nemusely.

First photographs from inside Las Vegas gunman's hotel room show assault rifles used in attack https://t.co/u3V6yLusRy

Poloautomatická zbraň upravená na automatickou

Proti prodeji zařízení umožňujících úpravu poloautomatický zbraní na automatické dlouhodobě bojuje senátorka Dianne Feinsteinová. „Tato úprava změní poloautomatickou zbraň v zbraň, která může střílet 400 až 800 ran za minutu,“ varuje.

I konstrukce Paddockovy zbraně ukazuje, že je vymyšlena na střelbu dlouhými dávkami, což je patrné z děrovaného plechu obepínajícího hlaveň, který zlepšuje chlazení. Jedna ze zbraní má namontovanou dvounožku, o kterou ji lze opřít, což pomáhá při zaměřování a usnadňuje dlouhodobou střelbu.

Vedle jedné ze zbraní je vidět i množství nábojnic a kladívko, které pachatel použil k rozbití oken, z nichž střílel do davu 22 000 návštěvníků koncertu. Zabil jich 59, dalších 500 jich zranil. Jeho motiv znám není.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI