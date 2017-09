Zprávy o Fridě se začaly šířit ve středu, kdy se záchranáři snažili vyprostit studenty a učitele z trosek zřícené školní budovy. Dobrovolníci řekli novinářům, že si při prohledávání trosek všimli ruky, která z nich vyčnívala. Když prý začali křičet, dívka zamávala na znamení, že žije.

Měla se údajně představit jako dvanáctiletá Frida Sofie a stěžovat si na žízeň. Záchranáři ji měli dostávat z trosek ručně, údajně nemohli použít žádnou techniku, protože hrozilo, že by se na dívku zřítily betonové bloky, mezi nimiž byla uvězněna. Stanice Televisia odvysílala dokonce zprávu, s odvoláním na dívčino tvrzení, že jsou spolu s ní jsou v troskách další čtyři lidé. To také později napsala agentura AP, které to měli potvrdit záchranáři. Realita je ale jiná.

Neexistující Frida Sofie se stala symbolem naděje.

FOTO: Carlos Jasso, Reuters

Informace ve čtvrtek dementoval Angel Enrique Sarmiento z mexického námořnictva. „Společně s představiteli školy jsme dokončili počítání a všechny děti jsou buď bezpečně doma, v nemocnici, nebo bohužel zemřely,“ prohlásil podle deníku The Independent.

Na 300 mrtvých a přes 2000 zraněných



Epicentrum úterního zemětřesení se nacházelo asi 150 kilometrů jihovýchodně od mexické metropole. Dosud si vyžádalo 286 mrtvých, a přes 2000 zraněných a masivní materiální škody. Čísla přitom nejsou konečná. [celá zpráva]

Bylo to nejničivější zemětřesení, které zemi postihlo za posledních dvaatřicet let. Jen v Mexico City se podle starosty Miguela Angely Manceryho zhroutilo 52 budov.

Už na začátku září přitom zemi zasáhly ještě silnější otřesy, neměly však tak ničivé následky. Tehdy se mluvilo o nejsilnějším zemětřesení v zemi za sto let. [celá zpráva]