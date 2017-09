„Ve chvíli kdy zemětřesení začalo, jsem se nacházela se svojí kamarádkou v části města Lomas. Seděly jsme venku u obchodního centra v kavárně Starbucks a chystaly se do fitka,“ uvedla modelka Barbora Neradová, která přijela do Mexika 5. září, tedy pár dnů před prvním extrémně silným zemětřesením. [celá zpráva]

Zničený dům v mexickém městě Jojutla. Mexiko zasáhlo silné zemětřesení o síle 7,1 stupně.

FOTO: Eduardo Verdugo, ČTK/AP

„Země se začala třást úplně stejně jako před dvěma týdny. Rychle jsme se zvedly, šly na silnici a slyšely, jak praská sklo na plášti centra. Lidé vybíhali ven,” popsala dění. „Měla jsem opravdu strach a v hlavně už jsem si začala vypočítávat, jestli mě to zasáhne, pokud budova spadne.”

To se nestalo, přesto byla situace zoufalá. „Čekaly jsme na místě asi 40 minut. Dvě ženy ze šoku omdlely. Celé město bylo v okamžiku paralyzováno,“ uvedla.

Situace po zemětřesení v Mexiku

FOTO: Barbora Neradová, Novinky

Další Češka Kateřina B., která žije a pracuje v Mexiku 7,5 roku, popsala, jak obtížné bylo už jen dostat se ven z budovy. „Byl doslova problém nevrávorat a vyběhnout ven co nejdál od budovy. Ten pocit běžet dolů po schodech, všechno se třepe a houpe a je slyšet praskání ve stěnách, to bych nepřála nikomu,“ uvedla ještě v noci.

Kateřina je přitom v oblasti hlavního města, která je stabilnější: „Žiji v hlavním městě na okraji, kde bývají otřesy o trochu slabší, protože tady jsme už na tvrdém povrchu. Celé centrum Mexika je na měkkém podloží, na vysušeném jezeře.“

Situace po zemětřesení v Mexiku

FOTO: Barbora Neradová, Novinky

Ještě v noci popsala, jak silné bylo zemětřesení s ohniskem u Puebly. „Bylo to pravdu hodně hnusný, i když 'jenom' 7,1 stupně. To už tu není nic novýho, ale tím, že mělo epicentrum ne někdy v moři daleko od pobřežím, ale u Puebly, tak bylo mnohem ničivější. Opravdu se to hodně třáslo, ne takový to běžný zahoupání ze strany na stranu, co bývá většinou.“

Pomáhá, kdo může

Ve středu informovala o dalším vývoji situace v hlavním městě: „Ještě teď ráno vytahují lidi ze spadlých budov, pomáhá, kdo může. Bohužel několik poškozených budov spadlo ještě několik hodin po zemětřesení, během noci.“

Škody po zemětřesení v Mexiku

FOTO: Barbora Neradová, Novinky

Sama se pak vydala pomáhat: „Vytvořila se centra, kam se lidé můžou uchýlit, a taky centra, kam můžou ostatní dovézt základní hygienické potřeby, jídlo, svítilny, léky, které se pak rozvážejí na místa, kde jsou potřeba. Do pomoci se opravdu zapojily spousty lidi, a pomáhali i přes noc. My také ještě dnes aspoň rozvezeme nějaké potraviny a základní potřeby.“

Pomáhá ale i Neradová: „Zapojily jsme se do záchranné akce. Přítel mé kamarádky žije v Mexiku a samozřejmě se všichni zapojují do záchranné akce. Přesto, že jsme holky, šly jsme také. Než jsme dorazily pěšky do centra, trvalo to cca dvě hodiny.”

Záchranáři v troskách zříceného domu v hlavním městě Mexika

FOTO: Carlos Jasso, Reuters

„Měly jsme s sebou vodu, léky a nějaké jídlo. Je tu vidět obrovská solidarita. Lidé pomáhají, jak mohou. I přesto, že včera byla odkloněna doprava, lidé přijíždějí na kolech, na motorkách s pitnou vodou a věcmi,“ popsala obrovské semknutí obyvatel.

Obětí přibývá

Epicentrum otřesů o síle 7,1 stupně bylo ve státě Puebla na jihu Mexika, ale silně zasažena byla i metropole Mexiko, kde je nyní hlášeno 94 mrtvých, uvedla ČTK. Dalších nejméně 71 obětí hlásí stát Morelos jižně od hlavního města.

Video

Záznam: Následky zemětřesení v Mexiku

Ve státě Puebla zahynulo nejméně 43 lidí. Dalších 12 mrtvých má stát Mexiko, čtyři stát Guerrero a jednu oběť hlásí stát Oaxaca. Podle českého ministerstva zahraničí mezi oběťmi ani zraněnými prozatím nejsou žádní Češi.