Na potvrzení závěru projektu musela NASA vyčkat 83 minut, které potřebuje signál, než se dostane od plynného obra na Zemi. Těsně před svým shořením vyslala sonda poslední dávku dat získaných během sestupu, poté se spojení přerušilo, čímž byl zánik pro pozemní středisko těsně před 14:00 SELČ potvrzen.

Jeden z nejambicióznějších a nejdražších vesmírných projektů zaměřený na výzkum druhé největší planety obíhající kolem Slunce, jejích prstenců a měsíců začal v říjnu 1997 a zaznamenal mnoho úspěchů. K nim patří vedle významných informací o Saturnově měsíci Titanu například i poznatky o existenci vody na dalším měsíci Saturnu Enceladu, kde jsou podle vědců splněny takřka všechny podmínky k existenci života.

Mise stála NASA, Evropskou kosmickou agenturu a Italskou kosmickou agenturu celkem 3,9 miliardy dolarů, při současném kurzu přibližně 85 miliard korun.

Zánik sondy v atmosféře Saturnu se připravil proto, aby se vyloučila jakákoli možnost šíření mikrobů zanesených ze Země. Pokud by totiž sonda narazila do některého z měsíců, mohla by kontaminace poškodit potenciální vývoj tamního mikrobiálního života, zejména na Titanu a Enceladu.