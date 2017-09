„Můj bývalý mi řekl. Pokud to chceš, dám ti to. Jsou to čtyři roky v Praze, takže nashle Miami, nashle New Yorku na jaře a na podzim a nashle Saint-Tropez v létě,“ vysvětlila New York Postu Ivana Trumpová, která se narodila v roce 1949 ve Zlíně.

„Mám ráda svou svobodu a chci si dělat, co budu chtít. Vydat se, kam budu chtít a s kým budu chtít. Nepotřebuji prestiž a je to práce (velvyslankyně) od rána do večera,“ řekla americkému listu bývalá modelka a nynější podnikatelka, která právě vydává knihu o tom, jaké to je vychovávat děti po boku Donalda Trumpa.

Byla bych skvělá. Ale nechce se mi



O tom, že osmašedesátileté Ivaně Trumpové nechybí sebevědomí, svědčí i odpověď na dotaz, zda by roli velvyslankyně Spojených států v České republice zvládla. „Jestli bych byla skvělá? Ano byla, protože umím vyjednávat, jsem byznysmenka a umím bavit. Je to (ale) hodně práce, tak jsem řekla ne,“ dodala Trumpová.

O tom, že byla Trumpová vhodnou kandidátkou na americkou velvyslankyni v Praze, hovořil krátce po zvolení jejího bývalého manžela do Bílého domu český prezident Miloš Zeman. Anglicky psaný Prague Daily Monitor k tomu poznamenal, že Zeman poté, co odmítla, „zuřil“ a označil Trumpovou za zbabělce.

Donald Trump se s českou rodačkou oženil v roce 1977 a rozvedl se v roce 1992, kdy navázal vztah se svou druhou ženou Marlou Maplesovou. Nyní žije s manželkou Melanií, která rovněž přijala jeho jméno.