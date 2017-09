„Včera večer nás evakuovalo francouzský vojenský letadlo, který nás odvezlo v nákladovém prostoru na Martinik.“ řekl Krotovych Novinkám s tím, že let trval 45 minut. Předcházela mu ovšem několikadenní anabáze. Hurikán Irma zasáhl Svatý Martin 6. září. V tu dobu měl plnou sílu, vítr dosahoval rychlosti 300 km/h.

„My jsme byli v Marigotu. Hned po hurikánu, aniž by vítr úplně ustal, začaly gangy vykrádat obchody s elektronikou, začaly si vozit lednice, padesátipalcové televize. Když jsme zjistili, že některý začínají rabovat i byty naproti nám, tak jsme se rozhodli, že ještě před soumrakem odjedeme do holandské části,“ popsal. Přesun se obešel bez větších problémů.

Zničené auto na ostrově Sv. Martin

FOTO: Amandine Ascensio, ČTK/AP

„Bydleli jsme u rodičů mojí přítelkyně, kteří tam žili dva roky, pronajímali si v Marigotu byt i auto. Auto bylo s několika dalšími v garáži, takže bylo jedno z mála pojízdných. Proto jsme se mohli před soumrakem dostat z Marigotu pryč.“ Unikli tak peklu rabování: „Ještě ten večer jsme mohli vidět požáry na francouzské straně.“

Tím ale Ihoru Kotovychovi problémy neskončily, obtížné bylo už sehnat nocleh: „My jsme tam navštívili několik hotelů, jestli je tam místo, jestli nás ubytují.“ Marně. „Až když jsme se dostali k Diamond Resort, což byla naše poslední šance, tam se nad námi slitovala jedna zaměstnankyně a řekla nám, ať jdeme do pokoje 8201. Tam jsme se ubytovali.“

Následky ničivého hurikánu Irma v nizozemské části ostrova Svatý Martin

FOTO: Gerben van Es, Reuters

Hlavní ale bylo, dostat se pryč z ostrova. Zamířili proto 9. září na místní letiště: „Otec přítelkyně nás odvezl na letiště. Zařadili jsme se do fronty a čekali jsme na letadlo. Devátého září přilétala jenom americká vojenská letadla. Ta brala na palubu jenom americké občany. Nikoho jinýho. Když jsme se dostali na řadu, tak nás poslali pryč.“ Spojené státy vyslaly do záchranné operace šest strojů C-130 Hercules a dva vrtulníky HH-60.

Evakuace lidí před hurikánem Irma z ostrova St. Martin

FOTO: Handout, Reuters

Krotovychova situace se dále zkomplikovala. Všechny vyhodili z hotelu: „Jiná zaměstnankyně řekla, že to, co řekla ta první zaměstnankyně neplatí, že musíme odjet. Potom jsme museli projíždět celý ostrov, tedy tu holandskou stranu, protože na té byli alespoň nějací vojáci, i když ne všude. Hledali jsme, kde bychom se mohli schovat.“ Bylo to ale marné, tak se vrátili do hotelu. Jejich pokoj ještě nebyl obsazen.“

„To bylo před hurikánem Jose, který nebyl zas tak strašný, ale když vás někdo chce vyhodit z úkrytu před hurikánem, který máte, když nemáte kam jít, tak se vám nechce odejít,“ řekl Krotovych. Došlo ke sporu „Zavřeli jsme se tam, oni se nás snažili vyhodit, tak jsme si udělali jejich fotky, že je pošleme do BBC a CNN. Tak nám dali trochu pokoj.“

Letecký snímek ukazuje následky hurikánu v nizozemské části ostrova Svatý Martin, který po sobě zanechal zničené domy, vyvrácené stromy a tisíce lidí bez střechy nad hlavou.

FOTO: Gerben van Es, ČTK/AP

V neděli 10. září opět zamířili na letiště: „To už tam probíhala separace. Byla tam fronta pro USA, fronta pro Holanďany, fronta pro EU a jiná pro lidi, co letěli do Jižní Ameriky. Americká vojenská letadla, která přivážela zásoby, brala jenom Američany a nějaký lidi z nemocnice. Holanďani brali Holanďany a zase lidi z nemocnice. Ještě tam přistávaly privátní tryskáče a kanadský komerční letadla, ta odvážela jenom Kanaďany. Žádná letadla nebyla z EU. V té obrovské frontě byly těhotné, rodiny s dětmi, ale to nehrálo žádnou roli. První šli Američani, pak Holanďani. A to je všechno.“

Američané během dvou dnů evakuovali přes 1200 lidí, uvedla televize ABC. Ti popisovali, jak se za bouře ukrývali a vyprávěli o násilnících s mačetami, kteří se ukázali i u hotelů. Přesto tam občané EU zůstávali.

Nizozemští vojáci hlídkující na ostrově Svatý Martin v Karibiku

FOTO: Gerben van Es, Reuters

Zoufalství se prohlubovalo: „Čekali jsme tam od rána do soumraku, když nám holandská armáda řekla, že se máme rozejít, že žádné letadlo nepřiletí. Také moje přítelkyně se svou matkou zavolala holandská média a začaly jim tam líčit, co se na Svatém Martinu děje, že tam chodí vykrádat byty gangy s mačetami.“ Díky tomu se všichni dočkali záchrany.

„Než jsme se rozešli, přistálo francouzské vojenské letadlo. Holandská armáda řekla, že o jeho příletu nevěděla. Francouzský pilot vyšel ven a vzal lidi z fronty EU, především těhotné ženy a rodiny s dětmi.“

Spoušť po hurikánu Irma na ostrově Svatý Martin

FOTO: Gerben Van Es/Dutch Defense Ministry , ČTK/AP

Krotovych se nakonec po čtyřech dnech i s přítelkyní dostal do bezpečí. Podle něj však jsou na ostrově další občané, Slováci a Ukrajinci. Slováci také zmiňovali, že jsou na Svatém Martinu i další Češi, to však neměl šanci ověřit.

Rabování popsali i další svědci



Děsivou evakuaci popsali i další návštěvníci ostrova, jako Gautam Kukreja, který tam byl se ženou: „Co jsme viděli na letišti, bylo hrozné. První evakuovaní byli Američané, všechny ostatní národnosti musely čekat dlouhé hodiny pod pálícím sluncem. Pokaždé, když přistálo letadlo, mohli odejít jen držitelé amerických pasů. Řekli nám, abychom se vrátili do hotelů a úkrytů.“

Dodal, že i on měl problémy s tím, kde přenocovat. „Většina přístřešků byla plná a nepřijímala další lidi. Hotely byly taky plné a vracely.“ I on zmiňoval rabující gangy.

O těch mluvil i Ajay Rawtani. „To nebylo rabování, to byla krádež za bílého dne. Lidé se smáli, když ničili a kradli. Brali s sebou děti, aby kradly s nimi. Brali všechno, co se jim dostalo do rukou. V Diviku sebrali naše firemní auta, aby odvezli lup. Jestliže Irma zničila letiště ze 70 procent, tak oni zničili zbytek a zatloukli hřebíček do rakve.”

Dodal, že si místní takto podřezali větev, na níž sedí, protože už na ostrov nebude nikdo jezdit.