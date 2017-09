Obě jaderné elektrárny ze 70. let minulého století mají dva reaktory. První Turkey Point se nachází 40 kilometrů jižně od Miami, druhá svatá Lucie na bariérovém ostrově asi 200 kilometrů severně od Miami.

Společně kryjí jen okolo třinácti procent spotřeby elektřiny státu Florida, takže by ani případné úplné odstavení nepředstavovalo závažný problém. Horší by bylo, kdyby došlo k poškození reaktoru, například proto, že by byly zničeny jeho chladící systémy a hrozilo by roztavení.

V případě Fukušimy došlo k jaderné havárii proto, že záplavy vyvolané tsunami, vyřadily záložní generátory a odstřihly elektrárnu od proudu. To znemožnilo chlazení reaktoru a vedlo k roztavení jeho pláště.

Achillova pata

A právě rozvody elektřiny by mohly být Achillovou patou také amerických elektráren. Před jadernou havárii ve Fukušimě bezpečnostní opatření nepředpokládala, že by se mohla jaderná elektrárna ocitnout bez proudu déle než osm hodin. Fukušima však byla bez elektřiny devět dní.

Americký regulátor proto v roce 2012 provozovatelům nařídil, aby se připravovaly na podobný scénář a vybavily své jaderné komplexy přenosnými zařízeními, která budou schopna zásobovat elektrárnu proudem po libovolně dlouhou dobu.

Video

Evakuace obyvatel Miami

Turkey Point už hurikán podobné síly ustál. V roce 1992 se přímo přes něj přehnal hurikán Andrew a k jaderné havárii nedošlo. Provozovatel elektrárny ujišťuje, že je připravena odolat i nyní. „Máme vyzkoušené a osvědčené postupy,“ řekl Washington Postu výkonný ředitel elektrárenské společnosti NextEra Energy's Florida Power & Light subsidiary.

To jaderná elektrárna svatá Lucie hurikán velikosti Irmy, která se nyní řítí jejím směrem, přímou zkušenost nemá. A expert na jadernou bezpečnost ze Svazu zúčastněných vědců David Lochbaum tvrdí, že na něco podobného připravena není.

Když totiž 9. ledna letošního roku v okolí svaté Lucie během pěti hodin spadlo 22 centimetrů srážek, některé části elektrárny zatopilo 190 kubíků vody.