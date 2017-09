Zemětřesení udeřilo krátce před půlnocí místního času (07:00 SELČ). Lidé v metropoli Mexiku vybíhali v pyžamech na ulici a v některých čtvrtích přestala fungovat elektřina.

„Nikdy jsem nezažil, aby se země tak moc hýbala. Nejdřív jsem se smál, ale když zhasla světla, nevěděl jsem, co si počít,“ citovala Reuters jednatřicetiletého turistu Luise Carlose Bricena.

Electric power lines flame up in Mexico after MASSIVE #Earthquake

pic.twitter.com/OTe0zxOLRY— Thinker (@areta) 8. září 2017