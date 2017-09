Svatý Martin je zámořským územím Francie a francouzský ministr vnitra Gérard Collomb podle BBC informoval, že hurikán zničil čtyři nejpevnější budovy na ostrově. Informace o obětech a celkových škodách zatím nejsou k dispozici.

Francouzská vláda se podle něj bojí o životy tisíců lidí, kteří se odmítli evakuovat do bezpečných přístřeší, a vyslala na ostrov tři týmy záchranářů. Dva míří na Svatý Martin z Francie a jeden z Guadeloupu. „Větry se mohou obrátit. Hrozí další škody,“ varoval Collomb.

Hurikán Irma na ostrově Svatý Martin

Francouzská ministryně pro zámořská teritoria Annicka Girardinová upřesnila, že hurikán způsobil závažné záplavy v níže položených oblastech a pobřežní oblasti extrémně silně bičovány mořským příbojem.

Nyní Irma směřuje na další zámořské ostrovy v Malých Antilách a Portoriko. O víkendu by mohla – pokud nezmění směr – zasáhnout východní pobřeží Spojených států, zejména Floridu. Ta už stejně jako Portoriko vyhlásila stav nouze a nařídila evakuaci.

BEZ KOMENTÁŘE: Hurikán Irma

K pevnině se hurikán Irma blíží rychlostí 26 kilometrů za hodinu. A meteorologové se shodují, že Irma zesílila do bezprecedentní velikosti. „Když se dívám na satelitní snímky Irmy, nemám slov,“ napsal na Twitteru Taylor Trogdon z amerického Národního hurikánového centra.

I am at a complete and utter loss for words looking at Irma's appearance on satellite imagery. pic.twitter.com/B0ewFyvcSv