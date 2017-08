"V tu dobu byl hurikán ještě daleko nad pobřežím. Teď bychom sice také po dálnici odjeli, ale nájezdy na hlavní cesty jsou zatopené. Svítí sluníčko, dalo by se být na zahradě, u bazénu, ale čekáme, zda se v noci (na úterý) podle předpovědi rozlije řeka Brazos," řekla Riana Kvačková.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ničivé záplavy v Houstonu

Ve městečku pod námi, v Richmondu, je už řeka rozlitá, tady to vypadá, že by se měla přelít přes umělé bariéry, které se ještě v noci zvyšovaly, popisuje mladá Češka své okolí. Chválí si ale, že v místě, kde se stavějí nová střediska, se současně s tím stavějí několik metrů vysoké bariéry a že města se na pravidelné hurikány připravují.

Následky tropické bouře Harvey v Texasu

FOTO: David J. Phillip, ČTK/AP

Tenhle hurikán je výjimečný



"Vědí to, že hurikán přijde a odejde, tenhle je ale výjimečný tím, jak byl pomalý a jak velké množství vody spadlo na jedno místo. [celá zpráva] Je tu rovina, nemá to kam odtéct," říká. V domě příbuzných Kvačkové prý nikdy neměli s hurikánem potíže, je daleko od pobřeží a vždycky ztratí na síle, než do Sugar Landu dorazí.

V místě jejího pobytu ve dvoupatrovém domku byla nařízena evakuace. "Nemohli jsme ale odjet, protože cesty už byly zaplavené. Stěhovali jsme věci do patra, začali připravovat jídlo, měla jsem poslední balíček plen," vypočítává. Okolí není podle ní celé zaplavené, ale pokud je pod vodou desetimetrový úsek silnice, odjet prostě nejde. Záplavy způsobené bouří Harvey si zatím podle neoficiálních zpráv vyžádaly 30 obětí, desítky lidí se pohřešují.

Záchrana lidí na výchdoě Houstonu

FOTO: Melissa Phillip, ČTK/AP

Panika se nekoná



V místě neštěstí ale podle ní dobře funguje organizace záchranných prací, zásobování i třeba prodej základních potravin. "V obchodě, který včera otevřeli, pouštěli zákazníky po částech, kluci čekali ve frontě třeba 40 minut, ale všechno bylo v klidu a všichni pořídili, co bylo potřeba," řekla mladá maminka.

Období paniky podle ní už v rodině polevilo, vždycky ráno se sejdou se sousedy a baví se o tom, jak prožili noc. A připravují se na to, že snad brzy bude stavu ohrožení konec a bude možné opravovat domy, které jsou většinou dřevostavbami, takže se zčásti budou muset stavět znovu.

"Je to neuvěřitelné, máme stále internet, televizi, plyn elektřinu, dodávky vody.... myslím, že to tu zvládají velmi dobře," říká mladá Češka.