V pásu, který je zhruba 113 kilometrů široký a čtyři tisíce kilometrů dlouhý, žije podle odhadů 12 miliónů lidí. Další milióny se ale sjely z celého světadílu, aby mohly tento jev pozorovat. Obrovskému zájmu lidí nahrálo i příznivé počasí.

Měsíc začal zakrývat Slunce krátce po šesté hodině středoevropského času. Úplné zatmění bylo možné pozorovat v pásu totality postupně až do 20:47, kdy Měsíc zakryl Slunce na jeho nejvýchodnější části. Poté začal opět ustupovat, jeho stín ze slunečního kotouče zcela zmizí asi hodinu po půlnoci středoevropského času.

Letadlo zachycené na nebi při celkovém zatmění slunce ve městě Guernsey v americkém státě Wyoming

FOTO: Rick Wilking, Reuters

Nejdéle mohli sledovat zatmění obyvatelé Kentucky, kde trvalo 2 minuty a 41 sekund. Vědci z NASA v čele s Amirem Caspim však zatmění sledovali podstatně déle. Využili k tomu dva upravené proudové letouny, které nesly speciální teleskopy. Ty vědcům umožní lépe prozkoumat sluneční atmosféru. Piloti pronásledovali měsíční stín a zatmění tak pro celou skupinu trvalo víc než sedm minut.

Alespoň částečné zatmění Slunce mohla pak pozorovat celá Severní Amerika, Střední Amerika a severní okraj Jižní Ameriky.

Pás totality nad severoamerickým kontinentem.

FOTO: NASA

Americká média věnovala zatmění mimořádnou pozornost a zdůraznila, že zemi čeká událost, která přichází jen jednou za život. Tomu odpovídal i mimořádný zájem veřejnosti. V místech, kde lze zatmění sledovat, se připravili na nápor turistů, v pohotovosti byly rovněž policejní a záchranné složky.

„Je to jedna z věcí v životě, které musíte zažít,” citovala agentura AP Hilary O'Hollarenovou, která se svými dětmi a přáteli cestovala asi 50 kilometrů, aby získala nejlepší místo ke sledování úkazu. Agentura AP odhadla, že by pondělní podívaná mohla být nejsledovanějším a nejfotografovanějším zatměním všech dob.

Zatmění slunce nad americkým Oregonem.

FOTO: AP

Jen stát Oregon očekával zhruba milión návštěvníků, podle televize ABC místní nemocnice odložily všechny operace, které nejsou nezbytné a posílily pohotovosti. Na mnoha místech byl připraven pomoci i Červený kříž.

Ze zatmění zřejmě nejvíc profitovaly aerolinky a ubytovací zařízení. Většina hotelů nacházejících se v pásu totality měla naplněné všechny ubytovací kapacity. Volná lůžka byla jen v hotelech ve větších městech. Do Spojených států zamířili i „lovci zatmění”, kteří jsou kvůli několikaminutovému jevu ochotni cestovat po celém světě.

