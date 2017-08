V pásu, který je zhruba 113 kilometrů široký a 4000 kilometrů dlouhý, žije podle odhadů 12 miliónů lidí. Další milióny se ale sjely z celého světadílu, aby mohly tento jev pozorovat. Obrovskému zájmu lidí ještě nahrává příznivá předpověď počasí.

Měsíc začal zakrývat Slunce krátce po šesté hodině středoevropského času. Jev postupuje ze západu na východ a hodinu po půlnoci středoevropského času ho bude moci naposledy sledovat na východním pobřeží.

Pás totality nad severoamerickým kontinentem.

FOTO: NASA

V místech, kde lze zatmění sledovat, se připravují na nápor turistů, v pohotovosti jsou rovněž policejní a záchranné složky. Stát Oregon očekává zhruba milión návštěvníků, podle televize ABC místní nemocnice odložily všechny operace, které nejsou nezbytné a posílily pohotovosti.

„Pokud bude policejní oddělení přetížené, jsme připraveni mu pomoci,“ sdělil ABC tiskový mluvčí oregonské Národní gardy Leslie Reed. Na mnoha místech je připraven pomoci i Červený kříž.

Ze zatmění zřejmě nejvíc profitují aerolinky a ubytovací zařízení. Většina hotelů nacházejících se v pásu totality má naplněné všechny ubytovací kapacity. Volná lůžka lze najít pouze v hotelech ve větších městech. Do Spojených států míří i „lovci zatmění”, kteří jsou kvůli pár minutám trvajícímu jevu ochotni cestovat po celém světě.

First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk