„Někdo nakonec bude muset učinit rozhodnutí, a pokud je to místní zákonodárce, budiž. Musíme být ale schopni vést konverzaci bez nenávisti a násilí. Pokud se rozhodne, že budou sochy strženy, je to v pořádku,“ řekl Lee televizi CNN.

Dodal, že vhodnější zřejmě bude přemístit symboly Konfederace z veřejných prostranství do muzeí, kde budou vystaveny s vysvětlením historického kontextu.

Lee uvedl, že sobotní smrt odpůrkyně bělošských radikálů v Charlottesvillu jeho rodinu rozesmutněla. „To se nesmí tolerovat. Generál Lee by se nikdy za takové násilí nepostavil,“ prohlásil.

Generál Robert E. Lee

FOTO: Profimedia.cz

Generál Lee, který pocházel z Virginie, byl jedním z nejvýraznější amerických vojevůdců 19. století. V občanské válce v letech 1861 až 1865 vedl konfederační vojska poté, co se Virginie přidala ke Konfederaci, i když ještě na počátku bojů zůstával na straně Unie. Po kapitulaci přišel o část majetku. Následujících pět let do své smrti vedl střední školu v Lexingtonu.

Jeho rodina nově uvedla, že Lee „sloužil se ctí své vlasti“ a na „na konci občanské války žádal národ, aby se semkl v jednotě a nechal zahojit své rány“. „Slova nenávisti a násilné činy hlasatelů o nadřazenosti bílé rasy, Ku-klux-klanu nebo neonacistů by nikdy netoleroval,“ uvedla rodina.