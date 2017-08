Levicoví aktivisté strhli v USA konfederační sochu

V Durhamu v Severní Karolíně strhli v pondělí večer levicoví aktivisté sochu konfederačního vojáka, která stála před okresním úřadem. Udělali to poté, co v sobotu protesty okolo stržení jezdecké sochy generála Leeho v Charlottesville skončily tragédií, když příznivec ultrapravice najel do davu levicových aktivistů a zabil 32letou ženu.