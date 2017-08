Před nástupem do funkce Trump navíc sliboval, že si dovolenou brát nebude. Koncem srpna ale bude mít už 53 dní volna, zatímco jeho předchůdce Barack Obama si za stejné období vzal jen 15 dní, spočítal list The Washington Post.

"Bílý dům bych skoro nikdy neopouštěl, protože se toho musí moc udělat. Nebyl bych prezident, který si bere dovolenou," řekl Trump v červenci 2015.

Často si dělal legraci z Obamy, jak hraje golf. Sám přitom strávil téměř každý druhý víkend ve svých golfových klubech na Floridě, ve Virginii nebo v Bedminsteru, městečku asi 70 kilometrů západně od New York City, napsala agentura DPA.

"Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire