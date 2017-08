Šéf americké diplomacie Rex Tillerson opatření avizoval předminulý týden s tím, že jej k němu vede rostoucí hrozba, že by Američané mohli být v KLDR zadržení a dlouhodobě věznění.

Už dříve se spekulace o možném omezení objevily v souvislosti s úmrtím amerického studenta Otto Warmbiera. Ten zemřel v polovině června, krátce poté, co ho Severokorejci ve zuboženém stavu propustili z vězení a umožnili ho převézt do USA. Warmbier si v KLDR odpykával trest patnácti let nucených prací za odcizení propagandistického plakátu. [celá zpráva]

Výjimečná situace

Američané, kteří se nyní nacházejí v KLDR, musí podle prohlášení ministerstva opustit východoasijskou zemi do konce srpna. Vrátit se tam budou moci pouze v případě, že jim bude uděleno zmíněné povolení.

Jak dlouho bude opatření platit, není zatím jasné.

Zákony Spojených států dávají ministrovi zahraničí pravomoc zakázat držitelům amerických pasů používat tyto doklady k cestám do zemí, se kterými jsou USA ve válce, ve kterých zuří násilnosti nebo ve kterých hrozí americkým občanům bezprostřední újma na zdraví či bezpečnosti.

Tento postup americká diplomacie volí výjimečně. Od roku 1967 se k němu podle AP uchýlila v případě Alžírska, Iráku, Libanonu, Libye, Súdánu, Kuby a Severního Vietnamu.