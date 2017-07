„Každý se dozví, že Amerika přichází, že Amerika sílí,” řekl o lodi americký prezident Donald Trump. Plavidlo značil za „vzkaz o výtlaku 100 000 tun” a úžasnou a nádhernou loď.

„Tato loď je pro ostatní hlavně odstrašení, díky kterému nemusíme bojovat. Loď je rovněž zárukou toho, že když na boj dojde, tak to vždy skončí tak, že vyhrajeme, vyhrajeme, vyhrajeme. Nikdy neprohrajeme,” řekl Trump. Dodal, že v bitvě Amerika nestojí o střet, ale o jasnou vojenskou převahu. „Požadujeme vítězství a totální vítězství mít budeme, věřte mi,” řekl.

Americký president Donald Trump na palubě lodi

FOTO: Carolyn Kaster, ČTK/AP

Uvedení do služby byla přítomna i dcera někdejšího amerického prezidenta Geralda Forda z let 1974-77 Susan Fordová Balesová, která je patronkou plavidla. Ta také vydala první slavnostní rozkaz. „Důstojníci a posádko, zaujměte místa na lodi a uveďte ji do života!” uvedla v rozkaze, kterým oficiálně vyslala plavidlo do námořní služby. „Ať bůh požehná a chrání tuto válečnou loď a všechny, kdo se na ní budou plavit,” dodala.

Letadlová loď USS Gerald R. Ford dala jméno celé třídě, kterou bude tvořit deset lodí. V současné době je ve výstavbě plavidlo USS John F. Kennedy, které by mělo být do služby zařazeno v roce 2020, a v příštím roce se očekává založení kýlu jednotky USS Enterprise.

Dcera někdejšího amerického prezidenta Geralda Forda Susan Fordová Balesová

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Budování lodi USS Gerald R. Ford začalo v roce 2009, hotova měla být v roce 2015. Stavba se ale o dva roky prodloužila a také oproti původním plánům o zhruba 2,5 miliardy dolarů (56 miliardy korun) prodražila. Nová letadlová loď je tak vůbec nejdražším vojenským plavidlem v americké historii.

Loď nyní čeká v příštích čtyřech letech série zkoušek, které budou stát dalších 780 milionů dolarů (17,4 miliardy korun), teprve poté bude plavidlo připraveno k operačnímu nasazení.

Letadlová loď USS Gerald R. Ford

FOTO: Steve Helber, ČTK/AP

Letadlové lodě od druhé světové války tvoří páteř amerického vojenského námořnictva. USA si v minulosti stanovily, že budou mít jedenáct bojeschopných letadlových lodí. Tento cíl je díky nové jednotce opět splněn. V roce 2012 námořnictvo deaktivovalo letadlovou loď USS Enterprise (třída Enterprise), kterou letos v únoru formálně vyřadilo. Ve službě nadále zůstává všech deset lodí třídy Nimitz, z nichž nejstarší slouží od roku 1975, nejmladší pak byla zařazena do flotily v roce 2009.