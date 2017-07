Šestatřicetipatrová budova Marco Polo z roku 1971 u Waikiki v havajské metropoli začala hořet v pátek odpoledne místního času. Požár vypukl ve 26. poschodí a rychle se rozšířil i na dvě další patra nad ním. Hasiči uvedli, že většina obyvatel domu v pořádku opustila své byty.

DEVELOPING: Evacuations underway at high-rise building in Honolulu after four-alarm fire erupts. (Video by Greg Walker.) pic.twitter.com/9Tf2uakhwc — NBC News (@NBCNews) 15. července 2017

Podle záchranářů není stále jasné, kolik mrtvých a zraněných si oheň vyžádal. Mluvčí hasičů z Honolulu David Jenkins potvrdil tři oběti, ale naznačil, že počet obětí může vzrůst. Chybí několik lidí z posledního 31. patra.

Obyvatelé popsali hrůzné momenty. „Ucítil jsem kouř a nějaká žena křičela pomoc. Podíval jsem se z okna obráceného na Lanai, a i když hořelo na straně obrácené k Mauka, bylo celé patro plné kouře, řekl Mitch Silva, který bydlí v 29. patře.

60+ firefighters battling a 5-alarm fire in a residential condo in Honolulu. #HIfire pic.twitter.com/y3ouU9ttfv — MikeG-SportsPhotog™ (@Mike_Goodlander) 15. července 2017

Tři mrtví byli nalezeni v 26. patře, sdělil listu The Guardian náčelník hasičů Manuel Neves.

Dům nebyl vybaven automatickým zhášením požáru, nebyly tak protipožární sprchy , uvedl Neves.

Smoke billows from the upper floors of the Marco Polo apartment complex, Friday, July 14, 2017, in Honolulu. (AP Photo/Marco Garcia)

FOTO: Marco Garcia, ČTK/AP

Na záběrech z místa bylo vidět hustý černý kouř stoupající z hořící budovy, kde je 568 obytných jednotek, a z několika pater šlehaly oranžové plameny.

Ohořelý mrakodrap Marco Polo

FOTO: Hugh Gentry, Reuters

Při červnovém požáru výškového domu Grenfell Tower v Londýně zemřelo přibližně 80 lidí, zatímco zhruba 255 jich z hořícího domu uprchlo či bylo zachráněno.