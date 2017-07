Ve Středozemním moři bylo od začátku tohoto týdne naloděno na plavidla nevládních organizací dalších více než 4600 migrantů, kteří pluli na vratkých člunech z Libye do Evropy. Všichni byli převezeni nebo právě míří do italských přístavů,... Celý článek Neziskové organizace tento týden dopravily do Itálie už 4 600 migrantů»