Opatření se má denně dotknout zhruba 2000 komerčních letů do USA z 280 letišť ve 105 zemích světa. Letecké společnosti mají 21 dnů na to, aby zpřísnily kontroly zaměřené na to, zda u sebe cestující nemají výbušniny, a 120 dní na to, aby vyhověly dalším bezpečnostním opatřením.

Kelly řekl, že rozvíjející se teroristické hrozby vedou k tomu, že je nutné, aby letecké společnosti z celého světa zvýšily své bezpečnostní standardy. Podle něho přitom není možné přijímat jen dílčí opatření na úrovni jednotlivců a jejich elektronických přístrojů při každé nové hrozbě.