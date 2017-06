Nehoda se stala u stanice na 125. ulici v Harlemu, kam souprava přijížděla.

„Automaticky se spustila záchranná brzda. Vlak sebou cukl dopředu a dozadu, Během toho dva z osmi vagónů v soupravě vykolejily, odřely zeď na straně,“ uvedl ředitel newyorského dopravního podniku Joe Lhota.

Podle předběžného vyšetřování mohl za vykolejení vagónů „nesprávně zabezpečený kus náhradní kolejnice“ v kolejišti.

Pracovníci newyorského metra zkoumají škody na vykolejené soupravě

FOTO: ČTK/AP

Ve čtyřech vlacích, které musely kvůli nehodě zastavit, bylo 800 lidí. Část z nich opustila vagóny a vydala se z místa pryč tunelem podzemky. To podle Lhoty nebylo správné.

„Rozhodli se to udělat a udělali to po svém, místo toho, aby to udělali bezpečně,“ poznamenal.

Hasiči uvedli, že při nehodě bylo zraněno 34 lidí, 17 lidí převezli do nemocnice, zranění však byla vesměs lehká, nikoho neohrožovala na životě.

Kvůli nehodě byl na linkách A, B, C, a D mezi 59. a 125. ulicí v obou směrech přerušen provoz.