Americká armáda v kybernetické válce s Islámským státem příliš neuspěla

Pokusy americké armády a bezpečnostních služeb narušit internetovou komunikaci Islámského státu (IS) přinášely zatím spíš zklamání, přestože Pentagon před rokem ohlásil novou etapu v elektronickém boji s teroristy. Napsal to v pondělí list The New York Times. IS internet využívá k verbování stoupenců, šíření propagandy a rozesílání šifrovaných zpráv a rozkazů.