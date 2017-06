Trumpová v neděli večer přestěhování oznámila na Twitteru poté, co s Donaldem Trumpem a synem přijeli do Bílého domu. Víkend prezident podle agentury AP strávil ve svém soukromém golfovém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey.

„Těšíme se na vzpomínky, které v nás zanechá náš nový domov!” napsala rodačka ze slovinského Nového Mesta v příspěvku, který doplnila snímkem Washingtonova monumentu, pořízeným z Bílého domu.

První dáma a Barron žili v newyorském mrakodrapu Trump Tower do ukončení školního roku. Na podzim má Barron nastoupit do soukromé školy ve státě Maryland, na jehož území se nachází část metropolitní oblasti Washingtonu.