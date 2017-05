„Byl jsem skoro udušený (slzným plynem) když nás napadla Národní garda. Všichni si vzali plynové masky helmy. Ptal jsem se jich, co je s vámi? Jejich odpověď byla, že mě praštili přilbou do obličeje,“ řekl Capriles. Podle něj to udělali gardisté, kteří plní funkci vojenské policie, zcela záměrně.

„Znemožnili nám odejít a začali nás bít,” popsal Capriles. „Všechno nám ukradli. Sebrali mému týmu hodinky, vysílačky, plynové masky,” dodal.

Vůdce venezuelské opozice Henrique Capriles při pondělním protestu

FOTO: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Při pondělních střetech vojska s demonstranty podle Caprilese utrpělo zranění přes 200 lidí. Zraněný byl i právník Carlos Paparoni, který hájí členy opozice. Potřeboval zašít ránu, kterou utrpěl, když ho proud z vodního děla srazil na zem.

Policie použila proti demonstrantům vodní dělo.

FOTO: Fernando Llano, ČTK/AP

Odpůrci prezidenta Nicoláse Madura se v pondělí pokusili dojít k úřadu ombudsmana. Gardisté je ale nepustili dál, tak ně demonstranti hodili Molotovovy koktejly. Národní garda odpověděla slzným plynem.

Demonstrant v ochranném oděvu v kouři slzného plynu

FOTO: Fernando Llano, ČTK/AP

Venezuelská opozice odmítající autoritářský způsob vlády socialistického prezidenta Nicoláse Madura v neděli vyzvala k zesílení tlaku na režim. V úterý pak zahájila další protestní akci. Protestů se účastní desetitisíce lidí.

Při poslední vlně protestů, která začala 1. dubna, zahynulo v zemi skoro 60 lidí, uvedla BBC.