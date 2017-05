Trump filipínskému prezidentovi mezi řečí řekl, kde má dvě jaderné ponorky

Americký prezident Donald Trump minulý měsíc v telefonickém rozhovoru svůj filipínský protějšek Rodriga Duterteho zpravil o tom, že Spojené státy vyslaly k severokorejskému pobřeží dvě jaderné ponorky. Vyplývá to z přepisu hovoru, který získal deník The New York Times. Pravost dokumentu následně potvrdil Bílý dům.