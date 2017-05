„Poškodíte FBI, a mnoho lidí se naštve. FBI je kmenová organizace,“ citoval web Vox.com Bena Whittese z Brookingsova institutu.

Možnost, že FBI může Trumpovi silně zavařit, posílilo i vyjádření úřadující hlavy úřadu Andrewa McCabeho v Kongresu. „Velká většina zaměstnanců byla s Comeyem hluboce a pozitivně spojena,“ řekl. Nové zprávy kolem údajného Trumpova tlaku na Comeyho kvůli kauze Flynn to jen potvrzují.

Prezidentův tah tak stále více nabývá obrysů razantního odstranění nepohodlné osoby, jelikož FBI možnou volební koordinaci jeho štábu s Ruskem proti demokratce Clintonové ani přes Trumpovo úsilí nezastavila. Comey odmítl Trumpovi bezvýhradnou loajalitu, kterou prezident požadoval.

Bílý dům mohou stálé úniky udolat



Whittes i Douglas Charles, znalec FBI z Pensylvánské státní univerzity, se shodují, že FBI má proti Trumpovi řadu nástrojů: od řízených úniků, které už zjevně běží - naposledy ve čtvrtek uvedla agentura Reuters, že Trumpovi poradci vedli v době předvolební kampaně nejméně 18 nezveřejněných konverzací s ruskou stranou -, přes těsnou spolupráci s Kongresem až po otvírání nových kauz.

Nejslavnějším informátorem se za aféry Watergate v 70. letech stal náměstek FBI Mark Felt. Podle Charlese nijak nebránil demokracii. „Dělal to proto, že prezident Nixon jmenoval do čela FBI patolízala Patricka Graye,“ upřesnil.

Nyní může úřad začít dávkovat vše, co zatím zjistil o kontaktech Trumpa a jeho lidí na Moskvu. Počátkem března CNN zmínila, že agenti mají cosi, co nasvědčuje koordinaci při zveřejňování interních složek demokratů. Informace mohou putovat nejen do médií, ale i k rukám spřátelených zákonodárců. Někdejší šéf FBI Edgar Hoover, jenž smutně proslul masívním zneužívám moci a který kompromitujícími materiály tahal za nitky politiky, měl k tomu účelu „své lidi“ prakticky všude.

Odvolaný ředitel FBI James Comey

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Trumpův Bílý dům by ztratil ještě víc energie při odrážení veřejného tlaku a jeho legislativní plán by v Kongresu nejspíš krachoval na nekonečných slyšeních o ruských úkladech proti americké demokracii.

Klíčové je mít přízeň Kongresu

Další možností FBI je napomáhat senátnímu vyšetřování „ruské stopy“, jež nemá dost prostředků. „Čím víc bude Trump ve věci Ruska pod tlakem Kongresu, o to těžší pro něj bude dosadit do čela FBI blízkého přítele a získat k tomu souhlas Senátu,“ soudí Whittes.

FBI může začít dělat pravý opak, než co si šéf Bílého domu přeje – rozšířit vyšetřování kolem Ruska. Prozatímní ředitel McCabe kongresmanům jasně řekl, že „nelze mužům a ženám v FBI bránit dělat správnou věc“.

Kromě toho se Trump dříve dopustil řady věcí, které by mohly být důvodem k prověření. „Rozpoutat boj s FBI neradím žádnému prezidentovi, a zvláště pak ne prezidentovi známému problémy se zákonem. Vyhozením jeho šéfa ale Trump válku přivolal,“ shrnul server Vox.com.