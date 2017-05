Středoškolák z okresu Richland zkolaboval minulý měsíc ve třídě a o hodinu později zemřel.

Podle svědků před kolapsem za dobu necelých dvou hodin vypil kávu latte ve fastfoodové restauraci McDonald’s, zhruba půl litru syceného nápoje Mountain Dew a pak ještě blíže neurčený energetický nápoj. „Ten v podstatě vypil na ex,“ poznamenal koroner Watts.

Káva měla podle informací na webu McDonald’s obsahovat 142 miligramů kofeinu, sladký nápoj Mountain Dew obsahoval 90 miligramů kofeinu a v energetickém nápoji mohlo být až 240 miligramů kofeinu, uvedla agentura Reuters.

Cripe vážil 90 kilogramů, podle pitvy neměl srdeční vadu.

Úřad doporučuje maximálně 400 miligramů



Watts uvedl, že se nejedná o předávkování kofeinem. „Netvrdíme, že to bylo celkové množství kofeinu v těle, ale spíše způsob, jakým byl v krátké době požit, přičemž to, že energetický nápoj do sebe kopl, bylo příčinou srdeční arytmie,“ řekl.

Podotkl, že Cripe mohl stejné množství kofeinu vypít už dříve, ale postupně a s delšími přestávkami, takže mohl být naprosto v pořádku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvádí, že více než 400 miligramů stimulačního alkaloidu kofeinu denně může vést ke zvýšenému srdečnímu rytmu a krevnímu tlaku, arytmii, třesu, nervozitě, nespavosti a až panickým stavům.

„Nechceme mluvit zcela proti kofeinu. Myslíme si ale, že si lidé mají dávat pozor na to, kolik kofeinu požijí a jak, stejně jako u alkoholu nebo cigaret,“ řekl Watts.