Clintonová zakládá hnutí Společně vpřed, které chce tepat Trumpa

Neúspěšná americká kandidátka do Bílého domu za demokraty Hillary Clintonová zakládá politickou sílu, která bude bojovat s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem. Skupina ponese název Onward Together (Společně vpřed), což odkazuje na heslo z předvolební kampaně Clintonové Stronger Together (Společně jsme silnější). Informoval o tom server Politico.