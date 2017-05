K incidentu s tragickými následky došlo 4. dubna 2015. Policista Michael Slager padesátiletého otce čtyř dětí Waltera Scotta jedoucího v autě zastavil, protože mu nesvítilo zadní světlo.

Scott se dal z nevyjasněných důvodů na útěk, strážce zákona vyběhl za ním a několikrát ho střelil do zad. Pak tvrdil, že mu černoch vytrhl elektrický paralyzér a chystal se na něj zaútočit. Video incidentu ale prokázalo, že se nic takového nestalo.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policista Michael Slager zastřelil zezadu neozbrojeného černocha (archivní video)

Policista na neozbrojeného muže na útěku osmkrát vystřelil a pětkrát ho zasáhl do zad. Navíc těžce raněnému Scottovi neposkytl první pomoc. Pouze mu nasadil pouta, a muž tak na následky střelných zranění zemřel dřív, než přijela sanitka. Případ vyvolal masové protesty příslušníků černošské komunity.

Bývalý policista se u soudu ve městě Charleston přiznal výměnou za to, že prokuratura bude prokazovat vraždu druhého stupně, tedy vraždu, která není předem promyšlená a plánovaná. Za tu v Jižní Karolíně hrozí již zmíněných 25 let. V případě usvědčení z vraždy prvního stupně by mohl jít expolicista Slager do vězení na doživotí.

Bratr zavražděného muže Rodney Scott a jeho matka Judy Scottová na tiskové konferenci komentují Slagerovo přiznání.

FOTO: Randall Hill, Reuters

Na vynesení rozsudku si Slager počká ve vazbě. Výši trestu by se měl dozvědět ještě letos. Matka oběti Judy Scottová ale v rozhovoru pro CNN konstatovala, že ať už bude trest jakýkoliv, syna jí to nevrátí.

„Potěšilo mě alespoň to, že Michael Slager přiznal, co udělal. To pro mě bylo dostačující. Nehledě na to, kolik let dostane, syna mi to nevrátí. Je to vítězství pro Waltera. Spravedlnost pro rodinu, je to ale jen začátek,“ řekla Slagerová americké televizi.

Případ ale mohl skončit úplně jinak. Soudní porota v prosinci loňského roku nedokázala rozhodnout o vině či nevině a proces tak mohl skončit fiaskem. Prokurátor se ale nevzdal a případ dotáhl do konce.