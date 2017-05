Prezident USA Donald Trump opakovaně vyzývá státy NATO, aby odváděly na vojsko dohodnutá dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Česká republika ale podobně jako většina členských zemí tento cíl neplní.

Schůzka s Mattisem v Pentagonu se uskuteční v rámci prvního dne Stropnického cesty do Spojených států, kde bude do pátku 5. května. Dalším tématem jednání by mohl být nákup 12 vrtulníků, které si chce česká armáda pořídit.

Ministr se v USA mimo jiné zúčastní mezinárodní bezpečnostní konference, kterou ve virginském Norfolku pořádá velitelství Severoatlantické aliance pro transformaci.

NATO na svém webu poznamenalo, že konference je zaměřena na provázanost obrany proti takzvaným hybridním hrozbám.

Stropnický rovněž navštíví základnu národní gardy ve státě Nebraska, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou.

Do USA měl původně na přelomu dubna a května jet i prezident Miloš Zeman, jeho setkání s Trumpem ale bylo odloženo.