Tornáda se už v sobotu prohnala východní částí státu Texas a zabila čtyři lidi. Záplavy způsobené prudkými dešti postihly především státy Tennessee, Missouri, Mississippi, Arkansas a Oklahoma.

K devíti obětem rozbouřených živlů, o kterých úřady hovořily v neděli před půlnocí SELČ, přibyl mimo jiné dobrovolný hasič z Arkansasu, kterého srazilo při záchranných pracích auto, dvouletá holčička z Tennessee, kterou zabila fotbalová branka povalená silným větrem, či dítě ze státu Mississippi, které zabil elektrický výboj.

Several #tornado reports across #Mississippi today. A few of which were confirmed. 1 seen here in Warren Co, MS. #MSwx pic.twitter.com/d6ZE8W9vg6