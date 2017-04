Vyšetřovatelé nevědí jistě, zda si byl Carter Page vědom toho, že ho ruští agenti ovlivňují. Nemusel totiž vědět, s kým mluví. Page odmítnul, že by někdy dával informace ruským zvědům. ”Předpokládal jsem posledních 26 let, co jsem tam jezdil, že jakýkoliv Rus může předávat informace ruské vládě,“ uvedl.

Rusko ale mohlo podle CNN infiltrovat okruh Trumpových blízkých spolupracovníků „zadními vrátky“, a přímo s Pagem nemusel mluvit jen Rus. Navíc Page byl podle vyšetřovatelů v době volební kampaně v kontaktu i s Rusy, které západní rozvědky už znají. Rozsah a frekvence těchto schůzek vyvolaly zájem amerických agentur FBI a CIA.

Americké úřady vědí, že člověk, se kterým se Page setkával např. už v roce 2013, Viktor Podobnyj, byl ruský agent. Page ale popřel, že by o jeho identitě věděl.

Návštěva v Moskvě



Carter Page také vystoupil na moskevské univerzitě a přednesl tam v roce 2016 velmi kritický projev o americké politice vůči Rusku. To v FBI ještě posílilo dojem, že Page pracuje pro Rusy a je s nimi v dlouhodobém kontaktu jak v Rusku, tak v Americe.

Není ale jediným spolupracovníkem kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je vyšetřován. Operace FBI, která vyšetřuje vliv Rusů na volby v USA, je prý mnohem větší.

Lidé z Trumpovy kampaně tvrdí, že Page hrál ve volbách jen bezvýznamnou roli a že se přímo s Trumpem ani nikdy nesetkal.

Americký soud loni povolil tajné sledování Cartera Page, který často chválí ruského prezidenta Vladimira Putina a navštěvuje Rusko. Podle jednoho bývalého britského agenta se setkal i s Igorem Sečinem, Putinovým spolupracovníkem a šéfem energetického kolosu Rosněfť.