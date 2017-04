Na zmizení soudkyně upozornil policisty její manžel, který ji naposledy viděl v úterý ráno a od té doby se s ní nemohl zkontaktovat.

Její zcela oblečené tělo bez zjevných známek násilí vytáhla policie z řeky následující den odpoledne. Vyšetřovatelé zatím nevědí, jak dlouho v řece byla ani jak se tam dostala.

„Soudkyně Adbusová-Salaamová byla průkopnicí, která svým životem ve veřejné službě usilovala o lepší a spravedlivější New York pro všechny,” uvedl v prohlášení guvernér New Yorku Andrew Cuomo. Právě on ji v roce 2013 jmenoval jako odvolací soudkyni do nejvyššího soudu.