Trump podepsal přijetí Černé hory do NATO, zbývá už jen Španělsko

Americký prezident Donald Trump podepsal protokol o přijetí Černé Hory do Severoatlantické aliance, čímž ze strany Spojených států ukončil ratifikační proces. Dnes to oznámil Bílý dům. S výjimkou Španělska už všichni členové NATO, včetně České republiky, začlenění této balkánské země do obranné aliance schválili.