Podle listu LA Times padlo několik výstřelů a úřady událost označily za vraždu a sebevraždu. „Stalo se to ve třídě,“ potvrdil na Twitteru policejní šéf Jarrod Burguan. Dodal, že dva žáci byli převezeni do nemocnice.

Střelcem byl třiapadesátiletý Cedric Anderson a obětí byla stejně stará Karen Elaine Smithová. Oba byli krátkou dobu manželé a zhruba měsíc, měsíc a půl žili odděleně, napsala agentura Reuters. Podle policie měl muž kriminální minulost, která zahrnovala domácí násilí a obvinění z držení zbraní.

Třiapadesátiletý Cedric Anderson

FOTO: Handout, Reuters

Anderson ve škole zastřelil svou exmanželku a zřejmě neúmyslně postřelil dva žáky ve věku osm a devět let. Následně zbraň znovu nabil, přiložil si hlaveň ke spánku a zmáčkl spoušť.

Mladší hoch svým zraněním v nemocnici podlehl.

