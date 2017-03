„Americká veřejnost by měla být hluboce znepokojena jakýmkoliv odhalením s cílem poškodit schopnost zpravodajské komunity chránit Ameriku před terorismem a jejími nepřáteli,“ řekl mluvčí CIA Ryan Trapani.

Dodal, že legislativa CIA zapovídá špiclovat jednotlivce ve Spojených státech a zpravodajci to ani nedělají.

V úterý zveřejněné materiály přitom naznačují, že je CIA schopna pozměnit takřka jakékoliv chytré elektronické zařízení ve špiclovací nástroj. Ať už jde o iPhone, mobil s operačním systémem Android, počítač s Windows, nebo televizi Samsung. [celá zpráva]

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange ve čtvrtek oznámil, že jeho organizace předá technologickým firmám specifika nástrojů, které Američané ke špiclování používají, aby firmy mohly bezpečnostní díry zacelit.

Někteří experti na kybernetickou bezpečnost třaskavost materiálů zpochybnili, konstatoval The New York Times. Jde podle nich převážně o hackerské nástroje, které jsou známy, nebo zranitelnosti v systémech, které už byly odstraněny.

Dokumenty nicméně naznačují i to, že si američtí hackeři osvojili techniky zahraničních protějšků z Ruska a Číny. To znamená, že dokážou po útocích na informační systémy zanechávat jejich stopy a svést tak vinu na ně. [celá zpráva]

Podle The New York Times CIA kvůli únikům přerušila práci na některých projektech a pokouší se co nejrychleji napravit způsobené škody. FBI se zaměřil na pátrání po tom, kdo informace vynesl. Zdroj BBC v této souvislosti uvedl, že v první fázi je třeba zjistit, zda materiály vynesl někdo zevnitř organizace nebo externí spolupracovník.

Snowden číslo dvě?



Smluvní partneři stáli i za jinými významnými úniky tajných informací. Nejznámějším z nich je bývalý spolupracovník Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Edward Snowden, napsala agentura Reuters.

Vyšetřovatelé podle NYT nepředpokládají, že materiály WikiLeaks předala tajná služba cizího státu. Pracují s verzí, že šlo nejspíš o takzvaného whistleblowera, který měl k utajovaným materiálům přístup, ale zradil.

Na ruskou rozvědku podezření nepadlo proto, že zatím nejsou žádné zprávy, že by se Rusové snažili cokoli z vyzrazeného materiálu zneužít, řekl Reuters nejmenovaný americký činitel.

Tisícovka podezřelých



FBI teď vyslechne všechny, kdo s dokumenty mohli přijít do styku. Může se jednat o více než tisícovku lidí.

Na současnou aféru kolem dokumentů WikiLeaks už reagoval i ruský a čínský tisk. Ruská stanice RT uvedla, že vyzrazené dokumenty „mohou posloužit jako důkaz, že obviňování ruských hackerů ze snahy ovlivnit prezidentské volby byla spiknutím Spojených států”.

Čínská média vyzvala občany, aby aktualizovali software ve svých elektronických zařízeních a nenechávali takzvané chytré televize v režimu stand-by.