Pokud se ale informace potvrdí, bude to mít zásadní vliv na vyšetřování údajných ruských hackerských útoků během americké předvolební kampaně s cílem ovlivnit její výsledek. Pro veřejnost by to de facto znamenalo jediné; věřit může, komu chce, protože lhát může kdokoliv, poznamenal server Wired.

ČTK v této souvislosti konstatovala, že americká média zmíněné digitální stopy přirovnávají například ke kulkám nalezeným na místě činu, které jsou forenzní experti schopni jednoznačně přiřadit ke konkrétní zbrani.

Spekulace o tom, zda CIA nevykonstruovala útoky z Ruska, aby se tím pokusila zabránit zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu, se vynořily bezprostředně poté, co Wikileaks téměř devět tisíc stran dokumentů zveřejnila.

Celou věc je však možné také obrátit. O tom, že utajované americké dokumenty WikiLeaks účelově předávají Rusové, se v médiích spekuluje již od počátku.

V úterý zveřejněné dokumenty zmiňují také to, že je CIA schopna pozměnit takřka jakékoliv chytré elektronické zařízení ve špiclovací nástroj. Ať už jde o iPhone, mobil s operačním systémem Android, počítač s Windows nebo televizi Samsung.

Celkem mají mít WikiLeaks nově k dispozici téměř 9000 dokumentů. To je víc, než kolik jich reportérům předal někdejší spolupracovník CIA Edward Snowden. [celá zpráva]