Na tiskovku Bílého domu nepustili novináře řady významných médií

Bílý dům dnes zakázal zpravodajům několika významných amerických médií vstup na tiskovou konferenci prezidentského mluvčího Seana Spicera, uvedl to list The New York Times. Podle amerického deníku jde o událost, která je ve vztazích mezi kanceláří prezidenta USA a médii zcela mimořádná.