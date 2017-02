Zemřel otec jazzrockové fúze Larry Coryell

Americký jazzový kytarista Larry Coryell, který stál na konci šedesátých let u zrodu jazzrockové fúze, zemřel v neděli ve věku 73 let v newyorském hotelu. Podle manažera zemřel přirozenou smrtí. Skupina The Free Spirits, ve které hrál v druhé půlce šedesátých let, je považována za první jazzrockovou kapelu.