„Podívejte se, co se dělo minulou noc ve Švédsku,“ prohlašoval Trump na sobotním setkání s příznivci na Floridě. „Švédsko. Kdo by tomu věřil? Švédsko. Přijali velké počty. Mají problémy, o jakých by si nikdy nemysleli, že jsou možné,“ dodal.

Americký prezident tím vyvolal vlnu spekulací, protože nikdo o žádném teroristickém nebo vážném bezpečnostním incidentu ve Švédsku nevěděl. „Snažíme se získat vyjasnění,“ informovala novináře mluvčí švédského ministerstva zahraničí Catarina Axelssonová.

Trump svá slova vysvětlil v neděli: „Můj výrok ohledně toho, co se děje ve Švédsku, souvisel s reportáží vysílanou televizí Fox News a týkající se imigrantů a Švédska.“

Mluvčí Bílého domu dodala, že prezident mluvil obecně o zločinnosti přistěhovalců.

Jak ale upozornila televize CNN, zločinnost ve Švédsku od roku 2005 klesá, i přesto, že do Švédska zejména předloni přišlo velké množství migrantů.